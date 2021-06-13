Kilis’in karşısında bulanan Azez’de önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi.

Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Suriye Azez’de aynı anda salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen sınava toplamda 420 öğrenci katıldı.

Suriye’nin Azez kentinde yapılan sınavda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ile Prof. Dr. Halil Aldemir de görev aldı.