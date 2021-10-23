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Vali Soytürk’ten Gazilere ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, Kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.

KİLİS 23.10.2021, 10:36
Vali Soytürk’ten Gazilere ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, Kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Göreve başladığı 3 yıldan beri şehit aileleri, gazileri birden fazla evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte son olarak, Fırat Kalkanı Harekatı Gazisi Feyzullah Karlıdağ, Terör Gazisi I. Halil Güneş, Roket Gazisi Cuma Arslan, Roket Gazisi Melek Topalbekiroğlu ve ailelerini ziyaret ettiler. Gazilerin bir sorun, sıkıntıları olup olmadığı taleplerini dinleyen Vali Soytürk, Her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

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