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Vali Soytürk, Oylum Höyüğü inceledi
KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK, OYLUM HÖYÜKTE YAPILAN KAZILARLA İLGİLİ YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.
KİLİS 27.08.2020, 13:55
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Kilis Valisi Recep Soytürk, Oylum Höyükte yapılan kazılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
1988 yılında başlayan kazıyla tarihe ışıt tutan Oylum Höyük kazı ekibini Vali Recep Soytürk ziyaret etti. Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ile bir araya gelen Vali Soytürk, çalışmalar, yapılan kazılar ile ilgili bilgi aldı.
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