Vali Soytürk, Oylum Höyüğü inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Oylum Höyükte yapılan kazılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

1988 yılında başlayan kazıyla tarihe ışıt tutan Oylum Höyük kazı ekibini Vali Recep Soytürk ziyaret etti. Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ile bir araya gelen Vali Soytürk, çalışmalar, yapılan kazılar ile ilgili bilgi aldı.