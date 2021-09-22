Vali Soytürk, KİTAM’da el sanatlarını inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KİTAM), el sanatlara atölyesinde incelemelerde bulundu.

7 Aralık Üniversitesi bünyesinde bulunan KİTAM’e eşi Nurdan Soytürk ile birlikte gelen Vali Recep Soytürk, burada Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinde ebru, tezhip, minyatür, hüsni hat ve halı tasarım atölyelerinde incelemelerde bulundu.