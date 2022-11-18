Üniversitede “Ortak Gelecek Toplantısı" düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlim Kültür ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Ortak Gelecek Toplantısı", Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Geniş bir katılımla düzenlenen ve Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr.M.Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. Halil Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İş İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, AFAD ve Kızılay temsilcileri, 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeleri katıldı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan programda bir selamlama konuşması yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.Ruhat Yaşar, bilimsel ve akademik çalışmaların yanında sosyal sorumluluk projelerini de önemsediklerini ve topluma hizmet uygulamaları gibi çeşitli projelerle birtakım faaliyetlerin içerisinde öğrencilerin ve akademisyenlerin etkin kılmaya çalıştıklarını söyledi. Anadolu Federasyonu Başkanı Aldemir, Önceki günlerde gerçekleşen menfur terör saldırısını ve terör örgütlerini kınayarak başladığı konuşmasında, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirilen bu tarz toplantıların teröristlerin planlarını ve bunların planlayanların hayallerini boşa çıkaracağını söyledi. Aldemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Problemlerinizi çözme sürecinde nereden başlayacağımıza karar vermeli acil ve önemli olanları sıralamalıyız. Bizler Anadolu insanı olarak toplum, devlet ve millet olarak hep birlikte hareket edebiliriz. Sosyal medyanın olumsuz kullanımı ve sosyal medyadaki olumsuz içerikler, insanlığın yürüyüşüne engeller oluşturuyor. İyilerin dağınıklığı kötülere destek oluyor. Bugün medyada paylaşılan verilerin yüzde 49,5 yalan haberlerden oluşuyor. Şikâyet etmeyi bırakıp doğru olanı kamuoyuyla paylaştıracak ortamlar oluşturmamız lazım. İyi bir şey üretirsek, Türkiye’ye model olur. İyi bir tablo var her açıdan ama haberdar değiliz birbirimizden, haberdar olmamız gerekiyor. Pozitif yaklaşımları artırarak, önümüze hedefler koyarak, umut aşılayarak coğrafyamıza huzuru örebiliriz. Coğrafyamızın geleceği için seyrettiğimiz yerden inip, birimize yardımcı olmamız lazım. İlgili birimlerin inanılmaz çalışmaları var, birbiriyle buluşup ötesini yapmaya çalışmalıyız. Yoksa emperyalistlerin zulmünün altında şikâyet eder dururuz” dedi.

Sunumun ardından katılımcılar söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.