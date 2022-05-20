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Üniversitede “Çocuk ve Sağlık Festivali” gerçekleştirildi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi z Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Çocuk ve Sağlık Festivali” Karataş Kampüsü’nde gerçekleşti.
KİLİS 20.05.2022, 15:59
Kilis 7 Aralık Üniversitesi z Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Çocuk ve Sağlık Festivali” Karataş Kampüsü’nde gerçekleşti.
Üç farklı okuldan toplam 250 öğrencinin katıldığı festivalde voleybol turnuvası, sinema gösterisi, optisyenlik semineri, ilk ve acil yardım ambulansı etkinliği, Çocuk Gelişimi Bölümü sergisi ve öğrenci konserleri yer aldı. Voleybol turnuvasının ardından kazanan öğrencilere kupa verildi. Etkinliğe katılan minik öğrencilerle oyunlar oynandı.