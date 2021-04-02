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Uluslararası öğrencilerden etkinlikleri devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık eğitimlerine devam ediyor.

KİLİS 02.04.2021, 10:20
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Uluslararası öğrencilerden etkinlikleri devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık eğitimlerine devam ediyor.

Farklı kültürleri ve zenginlikleriyle dünyanın farklı bölgelerinden 7 Aralık Üniversitesinde eğitim almak amacıyla gelen öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimlerine devam ediyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik Üniversitenin ve kültürünü tanıtılması amacıyla, salgın koşulları da dikkate alınarak, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye uyum sağlamalarını,Türkiye hakkında iyi izlenimler edinmelerini ve yetişmiş bireyler olarak gönüllü kültür elçilerimiz sıfatıyla ülkelerine dönmelerini amaç edinen Üniversite, öğrencilerinin yeni ülkelerine ve Türkçeye olan entegrasyonlarını kolaylaştırmak adına yüz yüze eğitim veriliyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan derslerde Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk dilini, sanatını, tarihini, ülkemizin millî ve yerli değerlerini tanıtmak adına Türk kültürü ile ilgili etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Türk kahvesi ve yöresel yemek ikramı, yerel türkülerin dinlenmesi, şiir dinletileri gibi etkinliklerin yanında sinema, televizyon, internet gibi medya endüstrilerinden istifade edilerek Türk kültürü ile ilgili filmler, videolar da uluslararası öğrencilerimiz ile buluşturuluyor.
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