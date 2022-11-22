Uluslararası Kredi Hareketliliği Projeleri anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından, Rektörlük Toplantı Salonu’nda, “Uluslararası Kredi Hareketliliği Projeleri-KA171 Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Proje Başvuru Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıya Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri ve farklı fakülte ve bölümlerden akademik personel katılım gösterdi. Toplantının sunumu Öğr. Gör. Yusuf Avar tarafından gerçekleştirildi. KA171 projesinin önemine değinen Avar, proje başvuru metinlerinde AB ve Program önceliklerin (içerme ve çeşitlilik, dijital dönüşüm, iklim ve çevre, demokratik yaşama aktif katılım) dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Proje metinlerindeki ifadelerin Üniversitemizin uluslararasılaşma strateji belgesine vurgu yapması gerektiğini belirten Avar, proje metinlerinde olması gereken; tasarım ve iş birliğini, stratejinin ilgililiğini, etki ve yaygınlaştırma bölümlerini detaylandırdı.

Daha sonra Avar, proje metinlerinde kaliteyi etkileyen faktörlere, rekabetçi bir proje için gerekli şartlara ve de hangi zayıflıklardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.