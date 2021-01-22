Telefon kaçakçıları adli kontrol şartı ile serbest

Kilis’te, polisin düzenlediği operasyonda 78 adet gümrük kaçağı cep telefon ile ilgili olarak 3 kişi sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümrük Kaçağı cep telefonlarını Kilis üzerinden batı illerine iki araç ile sevk edildiği şeklinde bilgiler alınması üzerine, yapılan operasyonlarda araçlar, Gaziantep yolu üzerinde yakaladı. Araçlarda yapılan aramalarda, toplamda değişik marka ve modellerde 78 adet gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Araçlarda bulunan İ.E. H.D. ve N.K isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.