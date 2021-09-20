Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
Tarihi mekanların tabelalarına zarar veriliyor
Kilis’te, tarihi mekanların tarihçesine anlatan, Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı tabelalara zarar verildiği bildirildi.
KİLİS 20.09.2021, 15:09
Kilis’te, tarihi mekanların tarihçesine anlatan, Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı tabelalara zarar verildiği bildirildi.
Kilis Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Camiler başta olmak üzere tarihi mekanların önüne oranın tarihini anlatan Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar tabelalar kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Tarihi dokuya sahip olan Kilis’te, çok sayıda tarihi eser olan yapı bulunuyor. Tarihi binalar, camilerin tarihçesini anlatan tabelaların zarar verilmesini vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, bir an önce bunu yapanların bulunmasını, yeni tabelaların asılmasını istediklerini ifade ettiler.