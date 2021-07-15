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Suriye sınırında 15 Temmuz şehitleri anıldı
Kilis’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.
KİLİS 15.07.2021, 09:35
Kilis’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Şehitlikteki törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire amir ve müdürleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua okundu. Protokol üyelerinin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından tören sona erdi.