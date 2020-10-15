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Sınırda pirinç kaçakçılığı
KİLİS’İN ELBEYLİ İLÇESİNDE BULUNAN ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE GİDEN BİR TIRDA YAPILAN KONTROLDE YUVARLAK PİRİNÇ YÜKÜ OLDUĞU BELAN EDİLMESİNE KARŞIN KIRIK PİRİNÇ OLDUĞU BELİRLENDİ.
KİLİS 15.10.2020, 17:58
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Türkiye’den Suriye’ye giden bir tırda yapılan kontrollerde beyan edilenden daha az miktarda ve kalitede pirinç ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek üzere, gelen tır durduruldu. Tırda yapılan kontrolde 15 bin 30 kilo yuvarlak pirinç yüklü olduğunu beyan edilmesine karşın, yapılan kontrollerde 5 bin 450 kilo kırık pirinç cinsi tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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