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Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı

KİLİS’TE, SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GETİRİLEN 118 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.

KİLİS 14.09.2020, 09:48
Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye giden iki ayrı aracı durdurdu. İki araç risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına gönderildi. Araçlarda yapılan aramada 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İki sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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