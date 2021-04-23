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Sınır Kenti Kilis’te 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Suriye sınırında bulunan Kilis’te etkinlik düzenlendi.

KİLİS 23.04.2021, 10:48
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Sınır Kenti Kilis’te 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Suriye sınırında bulunan Kilis’te etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. yılında Cumhuriyet Meydanında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk Anıtında çelenk konuldu.

Sunuma Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunumunda sosyal mesafe kuralı uygulandığı etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra bir öğrenci şiir okudu.
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