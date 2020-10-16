banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA DOĞAN KARACOŞKUN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE 2020-2021 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

KİLİS 16.10.2020, 12:52
4
Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 2020-2021 Yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 2020-2021 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Yekta Saraç, Üniversitelerin Akademik Yıl Açılış Töreni’nin, son 4 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilmekte ve bu törende YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin, sahiplerine verilmekte olduğunu belirterek dünya genelindeki salgın nedeni ile zor zamnalar geçirdiğimiz bu günlerde, gerçekleştirilen bu törenin herkesin çalışma azmini güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona virüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim-öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim-öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Erdoğan, “Tüm dikkatimizi, vaktimizi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Sadece maddi bilgilerle donanmış, manevi değerlerden yoksun bir nesil, milletçe en büyük felaketimiz olur” İfadesini kullandı

Tüm rektörlerin katıldığı yeni akademik yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, verimli bir akademik yıl dileğinde bulunarak tüm akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” ni kazanan doktora öğrencileri ile danışman öğretim üyelerine ve kurumsal ödülleri almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine ödüllerini verdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2