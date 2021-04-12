Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak, Şube Müdürü Mustafa Şimşek ve İl Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş, Kilis Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Gülay Gökalp ve Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kızılkaya, ektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.