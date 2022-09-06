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Parklara, oyun grupları ile kondisyon aletleri
Kilis Belediyesi tarafından Kent merkezindeki Parklara oyun grupları ile kondisyon aletleri yerleştirildi.
KİLİS 06.09.2022, 13:05
Kilis Belediyesi tarafından Kent merkezindeki Parklara oyun grupları ile kondisyon aletleri yerleştirildi.
Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde bulunan oyun gruplarının ve kondisyon aletlerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Oyun grubu çok eskiyen parklardaki oyun grupları yerleştiriliyor.
Yetkililer, Parkların daha temiz ve kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
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|3
|2
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|1
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|4
|1
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|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
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|10
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|6
|9
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|6
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|7
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|7
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|6
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|4
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|6
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|P
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|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
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|4
|9
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|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
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|4
|6
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|4
|5
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|4
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|4
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|4
|15. Espanyol
|4
|4
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|4
|4
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|4
|1
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|4
|1
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|4
|1
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|4
|0
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