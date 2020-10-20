banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi
21 Mart ekinoksu nedir?
21 Mart ekinoksu nedir?
İstanbul barajları giderek boşalıyor
İstanbul barajları giderek boşalıyor
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...

Musabeyli’de üzüm işletme tesisi için protokol

KİLİS’İN MUSABEYLİ İLÇESİNDE KURULACAK OLAN ÜZÜM TESİSİYLE İLGİLİ PROTOKOL İMZALANDI.

KİLİS 20.10.2020, 17:14
1
Musabeyli’de üzüm işletme tesisi için protokol

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulacak olan Üzüm tesisiyle ilgili protokol imzalandı.

GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması” projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek projenin imzası Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz tarafından işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Üzüm Üreticileri Birliği Başkanlığı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ile yetkililer katıldı.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Ajansımız ile GAP idaresinin mali destekleri ile Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulacak Üzüm İşleme Tesisinin sözleşmesini imzaladı. Entegre kaynak verimliliği esasına göre kurulacak tesiste işlenecek üzümler endüstriyel bir ürün haline gelerek oluşturulacak marka ile iç ve dış piyasaya arz edilecek” dedi.

GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, “ GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek olup, projeye ait işbirliği protokolü taraflarca imzalandı” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3