Milli Emlak Şefliği ile Tapu Müdürlüğü 1,5 gün hizmet veremeyecek

Kilis Musabeyli Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğünde bazı personellerin yeni tip korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle perşembe gününe kadar hizmet verilemeyeceği açıklandı.

Musabeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğümüz personellerinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkması nedeniyle bugün öğlenden sonra ve yarın tam gün kapalı olup perşembe günü hizmet verecektir" ifadesine ver verildi.