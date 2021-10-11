Milletvekilleri Bakan Soylu ile bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

Milletvekili Dülger, yaptığı açıklamada, “Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal ile birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu ziyaret ettik. Ziyaretimizde kendi nüfusu kadar Suriyeli’yi barındıran ensar şehrimiz Kilis’imiz ile ilgili bazı konularda istişarede bulunduk. Kendisinin de fahri bir Kilisli olduğunu, Kilis ile ilgili yapılacaklara el birliği ile katkı vereceklerini dile getiren Bakanımıza ilgi alakaları ve destekleri için teşekkür ederiz”