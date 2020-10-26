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Milletvekili Dülger’in Mevlit kandili mesajı

AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HİLMİ DÜLGER, MEVLİT KANDİLİ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

KİLİS 26.10.2020, 15:27
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Milletvekili Dülger’in Mevlit kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Mevlit Kandili, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevi silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed’’in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu belirtti. Dülger, "Allah Resulü’nün gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı yaşanmıştır. Nitekim cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum ve dünya; ilmin, adaletin ve merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüş, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuştur. Doğumu karanlık dünyamız için nurlu bir güneş olmuştur. ’Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi Ondan ve Onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime dur demeyi, direnmeyi Ondan öğrendik. Mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı Ondan öğrendik. Akrabaya, komşuya muhtaca bakmayı O’ndan öğrendik. Yok, etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, İnsanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını Ondan öğrendik Bugün yine savaşlar, işgaller, kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik girdabında; hukuku, huzuru ve yolunu arayan dünya, Hz. Muhammed’in getirdiği hakikat ilkelerine, onun ahlakına, rehberlik ve örnekliğine, her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira başta İslam âlemi olmak üzere dünyanın yaşadığı sorunların temelinde, Kur’an’ın bilgiyi, hikmeti ve hakikati gösteren yolundan, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesinden uzaklaşmanın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla günümüz insanının ve dünyanın özlediği değerler, huzur ve güven; ancak bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hz. Peygamberin insanlığa tebliğ ettiği hakikatler ile mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid-i Nebinin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam âleminin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum” ifadesine ver verdi.

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