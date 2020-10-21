Milletvekili Dülger’in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HİLMİ DÜLGER, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Basın düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Dülger. "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Kilis Basın Mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum” ifadesine ver verdi.
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