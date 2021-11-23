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Milletvekili Dülger’den 24 Kasım mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 23.11.2021, 13:14
Milletvekili Dülger’den 24 Kasım mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yurdumuzun her köşesinde fedakârca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. ‘Bizler ’Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi’ emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Kendilerine emanet ettiğimiz, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor, hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Öğrencilerimizin bizi biz yapan değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve tüm çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirecek, birlikte omuz omuza yürüyecek, eğitim adına yaktığımız meşalemizi nesilden nesle aktaracağız. Ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi, kendilerini eğitime ve öğrencilerine adamış olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Dülger mesajında, "Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenler başta olmak üzere, Kovid-19 salgınına vefat ederek ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet, tedavileri devam edenlere de acil şifalar, emekli öğretmenlere Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, hayattan, dünyadan, gelecekten, insandan umudun kesilemeyeceğini, doğru yönlendirilmiş, iyi işlenmiş eğitilmiş bir insanın evreni değiştirme kudretini en iyi bilen mesleğin temsilcileri olan, Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle emekli öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine de yer verdi.

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