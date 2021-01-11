Son Dakika
Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlendi.
KİLİS 11.01.2021, 15:28
3
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlendi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Ramazan, “Mahalle ihtiyaçlarını dinlemek ve eksiklerin bir an önce giderilmesi için yapılan toplantıya katıldık. Kilis’i hep birlikte geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
19°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü