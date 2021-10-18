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KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi

Kilis’te Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı KYK yurtlarında mevlid kandili programı düzenlendi.

KİLİS 18.10.2021, 10:12
KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi

Kilis’te Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı KYK yurtlarında mevlid kandili programı düzenlendi.

Mevlid kandili münasebetiyle Kilis’teki KYK kız yurtları Nakşidil kız yurdu, Mercidabık Kız Yurdu, M.Bedevi Kız Yurdu ve Kilis kız yurdunda düzenlenen programlarda, Kur’an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi, İlahiler okundu ve İslam dünyası için dualar edildi. Programlara konuşmacı olarak Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ayşe Özdemir katıldı. Ayşe Özdemir, Hazreti Peygamberin insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajlarından konular anlatıldığı programlarda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle belirlediği “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” teması çerçevesinde, 2021 Yılı Mevlid-i Nebi Sinevizyon gösterimi yapıldı. Hazreti Peygamberin hayatından vefa örnekleri aktarıldığı programda, r öğrencilere Diyanet Yayınlarından çıkan çeşitli kitap hediyeleri ve sunulan ikramlıklarla sona erdi.

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