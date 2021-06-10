Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Kilis’te

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti. Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir’den bilgi aldıktan sonra da Kilis’te bakanlık tarafından yürütülecek olan projelerin uygulanacağı sahayı gezdi. Bakan Yardımcısı Yavuz, Müzeye dönüştürülecek Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın doğduğu tarihi evi de inceledi.

Yavuz, sokak sağlıklaştırlması yapılan yerler ile yeni uygulanacak proje alanında da incelemelerde bulundu.