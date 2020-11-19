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Korona virüs tedavisi gören iş adamı hayatını kaybetti

AK Parti İl Başkanı Yardımcısı ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Toprak, Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KİLİS 19.11.2020, 12:15
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Korona virüs tedavisi gören iş adamı hayatını kaybetti

AK Parti İl Başkanı Yardımcısı ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Toprak, Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Fadıloğulları Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprak, Bir süreden Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüyordu. Bu sabah hayatını kaybeden 51 yaşındaki Toprak’ın kentte üzüntüye yol açtı. Ahmet Toprak, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütüyordu.
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