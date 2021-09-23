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Korgeneral Tokel, Vali Soytürk ile bir araya geldi

6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

KİLİS 23.09.2021, 17:57
Korgeneral Tokel, Vali Soytürk ile bir araya geldi

6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Adana 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunduktan sonra Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. 30 Ağustos itibariyle 6.Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Metin Tokel, 1’inci Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Fırat Kalkanı Bölgesinde görev alan tugay komutanlarıyla Çıldırooba Üst bölgesinde bir araya geldiği bildirildi. Korgeneral Tokel, Sınır birliklerinde inceleme ve denetleme yaptıktan sonra Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

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