Kilis’ten Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Kilis Belediyesi İtfaiye ekibi ile İl Özel İdaresi de destek veriyor.

Antalya ve Muğla’nın ilçelerinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm Türkiye’den olduğu gibi Kilis’ten de takviye olarak gönderilen su tankerleri yangın söndürmede aktif olarak kullanılıyor. Kilis İtfaiye ile İl Özel İdaresi’nden de su tankerlerinin de Antalya’da yoğun olarak söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.