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Kilis’teki araçların yarısı motosiklet
KİLİS’TE TÜM ARAÇLARIN YÜZDE 49.8’İ MOTOSİKLETLERDEN OLUŞURKEN, 2020 YILI İLK 6 AYINDA 458 MOTOSİKLET TRAFİĞE ÇIKTI.
KİLİS 12.08.2020, 12:20
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Kilis’te tüm araçların yüzde 49.8’i motosikletlerden oluşurken, 2020 yılı ilk 6 ayında 458 motosiklet trafiğe çıktı.
Kilis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 Haziran ayı sonu itibarıyla 47 bin 869 oldu. Bu araç sayısı ile Kilis, tüm iller içinde 66. sırada yer aldı. Kilis’teki araç sayısı altı ay içinde 625 adet artarak 2019 yılında 47 bin 244 iken bu yıl Haziran ayı sonunda 47 bin 869 oldu. Bu araçların 458’ini motosiklet oluşturdu.
Araç türleri incelendiğinde ise Kilis’te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yaklaşık yarısını motosiklet (yüzde 49,8) oluşturdu. Motosikleti, otomobil (yüzde 23,3) ve traktör (yüzde 13,7) takip etti.
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