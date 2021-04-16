banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Personeli, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

KİLİS 16.04.2021, 09:36
2
Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Personeli, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeliyle, Turizm Haftası münasebetiyle, Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve beraberindeki personellere teşekkür etti.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu