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Kilis’te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

KİLİS 22.03.2021, 13:04
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Kilis’te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren personel servisleri ve ücretsiz servis araçları pandemi kuralları çerçevesinde denetlenmeye devam ediliyor. Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Kovid-19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi.
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