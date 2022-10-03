Kilis’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Sena Sokak’ta Osman Korkmaz yönetimindeki 80 KK 325 plakalı Tofaş marka otomobil ile Mehmet Demir yönetimindeki 70 ABB 645 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Demir ile otomobilde bulunan Ayfer Korkmaz yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.