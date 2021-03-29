Kilis’te motosiklet parkları sorun oluyor

Kilis’te, gelişi güzel park edilen motosikletler nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, Parkomat’a para vermek istemeyen araç ile motosiklet sürücüleri, ev ile iş yerlerinin girişlerine araçlarını bırakmaları nedeniyle vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor.

Vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz parklara cezai işlem uygulamasını istediklerini, gelişi güzel park edilen motosiklet ile araçlar nedeniyle Cumhuriyet Caddesine kesişen sokaklarda sorun yaşandığını ifade ettiler.