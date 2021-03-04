Kilis’te Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” çerçevesinde bilgilendirme toplantısı ve eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kütüphane ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “6698 Sayılı Verileri Koruma Kanunu” bilgilendirme toplantısına Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, kurum sorumlusu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Memet Kule, Genel Sekreter Yardımcısı Orkun Aziz Döner, Üniversitemiz akademik ve idari birimlerindeki sorumlu personeller katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, yaptığı konuşmada yürürlüğe giren yasa ve hükümler doğrultusunda kişisel verilerin korunması kanununun önemini vurgulayarak bunun kurum, birim ve kişilere önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Orkun Aziz Döner’in sunumları ile birim yöneticileri, akademik ve idari birim sorumluları ve ilgili personelin eğitim semineri tamamlandı.