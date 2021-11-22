Kilis’te kış öncesi yoğun asfalt

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kış öncesi yoğun asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kış mevsimi gelmeden önce yoğun asfaltlama yaptıklarını ifade ederek, " Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallemizde çevre yolu yan bağlantı yollarında yoğun bir asfalt çalışmamız var. Havaların iyi gittiği bugünlerde asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor" dedi.