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Kilis’te kış öncesi yoğun asfalt
Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kış öncesi yoğun asfaltlama çalışmaları sürüyor.
KİLİS 22.11.2021, 15:26
Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kış öncesi yoğun asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kış mevsimi gelmeden önce yoğun asfaltlama yaptıklarını ifade ederek, " Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallemizde çevre yolu yan bağlantı yollarında yoğun bir asfalt çalışmamız var. Havaların iyi gittiği bugünlerde asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor" dedi.