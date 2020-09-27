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Kilis’te caddelere son bahar bakımı
KİLİS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDEKİ AĞAÇLARIN BUDAMI, PARK, REFÜJLER, BULVARLARIN BAKIMI ONARIM VE TEMİZLİKLERİ YAPILIYOR.
KİLİS 27.09.2020, 13:16
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Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki ağaçların budaması yapılarak, park, bahçe, cadde ve refüjlere bakım yapılıyor
Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan yapılıyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.
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