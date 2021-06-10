Kilis’te aşı seferberliği başladı

Kilis’te, emniyet, jandarma ve üniversite personelleri korona virüs aşısı oldu.

Türkiye’de aşı seferberliğinin başlamasıyla birlikte Kilis İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne giderek güvenlik güçleri ile üniversite personeline aşı yaptılar. Jandarma personeli, emniyet görevlileri ile idare ve akademik personelin aşısı sağlık ekipleri tarafından kurumlarında gerçekleştirildi.

Korona aşısının Aile Hekimleri tarafından da yapılmaya başlaması üzerine vatandaşların da aşılarını sıra beklemeden yaptırabildikleri öğrenildi.