Kilis’te Ahilik Haftası etkinlikleri
Kilis’te ‘Ahilik Haftası’ etkinliği çerçevesinde yılın Ahisi seçilenlere ödülleri törenle verildi.
Kilis’te ‘Ahilik Haftası’ etkinliği çerçevesinde yılın Ahisi seçilenlere ödülleri törenle verildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Ticaret İl Müdür Vekili Yaşar Çakmak, daire amir ve müdürleri ile oda başkanları katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Daha sonra yılın çırağı seçilen Hasret Özdemir,, yılın kalfası seçilen Mustafa Kanoğlu plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yılın Ahisi seçilen Mustafa Sayaoğlu’na KESOB Başkanı Şevket Memiler kaftan giydirildi. Etkinlik ahilik pilavının dağıtılmasıyla sona erdi.
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|5
|5
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|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
|6
|10
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|9
|9. Leeds United
|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|7
|14. Wolverhampton Wanderers
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|6
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|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
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|9. Rayo Vallecano
|5
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|5
|7
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|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
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|4
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|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
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|5
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