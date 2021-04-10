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Kilis’te ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri

Kilis’te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

KİLİS 10.04.2021, 12:18
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Kilis’te ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri

Kilis’te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Asri mezarlıkta bulunan Şehitlikte saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla birlikte Şehitler anıtına çelenk sunuldu. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua okudu. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi.
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