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Kilis’in hedefleri için çalıştay
Kilis’in kültür ve turizm değerlerinin tanıtımı amacıyla "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Kilis Paydaş" çalıştayı düzenlendi.
KİLİS 13.01.2021, 11:06
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Kilis’in kültür ve turizm değerlerinin tanıtımı amacıyla "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Kilis Paydaş" çalıştayı düzenlendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ile düzenlenen çalıştay, 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştaya, Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakcıoğlu, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, restoran, otel ve tarihi mekanların işletmecileri ile sektör temsilcileri katıldı.
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