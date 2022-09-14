Kilis’e konut müjdesi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Devam eden TOKİ konutları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı en büyük sosyal konut hamlesi ile toplam konut sayısının 1935’e yükseldiğini söyledi.

Başkan Ramazan, Daha öncede TOKİ tarafından arsası Kilis Belediyesi tarafından verilen 3 ayrı konut projesinde bin 164 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, “ Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi 14 Eylül itibariyle başlıyor. İlimizin de 550 konutla yer alacağı projeye başvurular; Halk Bankası ve e-devlet üzerinden yapılabilecek Başvuru tarihi e-devlet üzerinden 28 Ekim’de, Halk Bankası üzerinden ise 31 Ekim’de sona erecektir. Halihazırda devam eden; Tahtalı TOKİ’de 170, Deveciler TOKİ’de 515 ve ihale aşamasında bulunan yeni Deveciler 700 konutluk TOKi projesinin yanı sıra, yapılacak 550 sosyal konut ile birlikte Kilis tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek 1935 konutun yapımı çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmiş olacak” dedi.