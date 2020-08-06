Kilis Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı

Kilis Valiliği artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya, dolandırıcılara kanmamaya çağırdı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Birçok kez yazılı, görsel medya yoluyla yapılan uyarı ve açıklamalara rağmen, Valiliğe intikal eden bilgilerden art niyetli şahısların makam ve unvanları kullanıldığını belirtildi.

Açıklama şöyle sürdü, “Telefon etmek, elektronik posta göndermek veya aracı vasıtasıyla bazı hayırseverlerimizden, işadamlarımızdan, sivil toplum temsilcilerimizden ve yöneticilerimizden çeşitli nedenlerle yüksek miktarlarda para talep ettiklerinin anlaşıldığı bildirilmiştir.Kamu personelinin herhangi bir yolla para talep etmeyeceği hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen yaşanan dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla; yardım veya herhangi bir gerekçe ile para talebinde bulunan şahıslar tarafından aranılması halinde Jandarma 156, Polis 155 veya 0348 813 10 12 numaralı telefonları arayarak bilgi verilmesi, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması hususunda kolaylık sağlayacaktır. Bu doğrultuda, kurumsal yada kişisel mağduriyete mahal verilmemesi açısından gerekli tedbirlerin alınması, ilgililerin bilgilendirilmesi, şüpheli şahıslara itibar edilmemesi yada şüpheli durum oluşması halinde ilgili mercilere bildirilmesi ve konu ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” ifadesine yer verildi.