Kilis Tavası Tescillendi! Peki Kilis Tava nasıl Yapılır?

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Tavasının Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alarak tescillendiğini söyledi.

Başkan Ramazan, geçen yıl yapılan başvuruyla Kilis Tavanın tescili için Türk Patent Kurumu’na “Kilis Tavasının” tescillendiğini ifade ederek, “Kilis Tavanın” coğrafi işaret belgesi artık Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis’imize aittir. Kilis Belediyesi olarak bir çok lezzetimize coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.

Kilis Tavası Nasıl Yapılır?

Meşhur Kilis Tava (Parmaklara Dikkat) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet sivri yeşil biber

1 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet domates

Yarım kilogram kadar kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığından az karabiber

2 adet patates (tabanına döşemek için)

Meşhur Kilis Tava (Parmaklara Dikkat) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kıymayı derin bir tasa alalım.

Sarımsağı rendeleyip veya minik minik doğrayıp, üzerine ilave edelim.

Domatesi, biberleri ve soğanı rondodan geçirip; karabiber, tuz, kimyon, kekik arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım.

Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı güzelce yoğuralım.

Kıymalı harcı bir kenara alıp, patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım.

Daha sonra patatesleri alta dizip, üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verelim.

Domates, biber ile süsleyip, üzerini de folyo ile güzelce kapatalım.

200 derece ısıtılmış fırında, bir müddet kapalı olarak pişirelim.

Daha sonra folyoyu çıkarıp kızartalım ve kontrollü bir şekilde pişirelim.

Afiyet olsun...