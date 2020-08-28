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Kilis protokolünden 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT

KİLİS 28.08.2020, 15:13
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Kilis protokolünden 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan İstiklal Mücadelesinin tüm imkansızlıklara rağmen, Milletimizin yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile verilen mücadele azim ve kararlılığın tüm dünya ya ilan edildiği ifade ederek, “Millet olarak şanlı tarihimizin altın halkalarından birini, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Büyük Zafer’in 98. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Zaferin kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk Milleti’nin yeniden şahlanışının adı olmuş, Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır” dedi.

Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır.Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ’muasır medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla ilerlemek, emperyalist heveslere ve şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” ifadesine ver verdi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’da 30 Ağustos Zaferi bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığını ifade ederek, “Tarihimiz her zaman gurur duyduğumuz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan unutulmaz zaferlerle doludur. 30 Ağustos Zaferi de, bağımsızlık inancının, milli birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı, tarihimizin en parlak başarıları arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, millet ordu bütünleşmesiyle kazanılan bu büyük zaferle hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin temelini sağlamlaştıran bu büyük gün vesilesiyle, hemşirelerimin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” ifadesine yer verdi.

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