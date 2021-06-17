Kilis Özel İdare’ye bin 232 dönüm arazi devredildi

Kilis’te, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bin 232 dönüm arazinin il özel idaresine devri yapıldı

Kilis’te, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 37 adet tapu ile bin 232 dönüm alanın il özel idaresine devri yapıldı. Devir işleminin yapıldığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, “Valimizin önderliğinde İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye başkanımız Rahmetli Mehmet Abdi Bulut ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan talepte bulunmuşlardı. Yaklaşık 1 yıldır Valimizin desteği ve bilgisi dahilinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Cengiz Handemirci, Milli Emlak Müdürümüzün yaptığımız çok titiz bir çalışmayla sonuca vardık. İl Özel idaremizi gayrimenkul zengini haline getirdik. Bu konuda En büyük desteği sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a her konuda bizzat ilgilenen bakanlık düzeyinde sürekli takip eden Valim Recep Soytürk beye, İl Genel Meclis Başkanım Şıhmehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanımız Servet Ramazan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.