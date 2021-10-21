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Kilis heyeti Bakan Elvan ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ederek, projeler ile ilgili destek istediler.

KİLİS 21.10.2021, 15:04
Kilis heyeti Bakan Elvan ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ederek, projeler ile ilgili destek istediler.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’d6an oluşan Kilis heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ettiler.

Heyet adına yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ‘ı ziyaret ettik. Vergi dairesindeki iş yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verilebilmesi amacıyla yeni memur atamaları yapılması, bazı projelerimize ve taleplerimize destek konusunda isteklerimizi ilettik. Taleplerimizi olumlu olarak karşılayan Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadesine ver verildi.

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