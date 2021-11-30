banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı

Kilis Belediyespor Başkanı Günay’dan Reyhanlı maçına sert tepki

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay, Reyhanlıspor taraftarlarının sahaya inmesi futbolculara saldırmaya çalışması ve yine Reyhanlıspor teknik heyetinin ve sporcularının Kilis Belediyesporlu sporculara saldırmalarını hiç bir akıl ile izah edemediklerini söyledi.

KİLİS 30.11.2021, 17:44
Kilis Belediyespor Başkanı Günay’dan Reyhanlı maçına sert tepki

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay, Reyhanlıspor taraftarlarının sahaya inmesi futbolculara saldırmaya çalışması ve yine Reyhanlıspor teknik heyetinin ve sporcularının Kilis Belediyesporlu sporculara saldırmalarını hiç bir akıl ile izah edemediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör lig 3. Bölge 2. gurupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor’un Başkanı Ahmet Günay, Reyhanlı Emniyeti eğer ciddi anlamda tedbirler almamış olsaydı belki de bugün çok daha farklı şeyleri konuşulacağını ifade etti. Günay, "Bal liginde sezon başında iyi bir yapılanma ile yolumuza devam eden bir takım hüviyetindeyiz. Her deplasman olduğu gibi Reyhanlıspor deplasmanına kazanmak parolası ile gittik. Reyhanslıspor’a daha ilk dakika attığımız golden itibaren baş gösteren olaylar maç sonuna kadar devam etti. Futbol rekabet oyunudur. Futbolda üç ihtimalli sonuç vardır. Bizler galip geliriz, mağlup oluruz veya berabere kalırız her türlü sonucu kabulleniriz. Ancak Reyhanlıspor taraftar, teknik heyet ve Reyhanlıspor yönetimi asla kabul edilemeyecek olayların altına müsabaka boyunca imza atmışlardır. Sahada adeta futboldan başka herşeyi gördük. Şu çok iyi bilinmelidir ki Kilis Belediyespor deplasmanı hiç bir takım için kolay olmayacaktır. Bizler rakiplerimizi çiçekler ile karşılarken, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını belirtirken rakiplerimizin bu muamelesine mazur kalmak bizleri derinden üzmüştür. Buradan Reyhanlıspor Emniyet mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Eğer ciddi anlamda tedbirlerini almamış olsalardı belki de bugün başka şeyleri konuşacaktık. Bizler mağlubiyete mazeret olsun diye bunları söylemiyoruz. Maçın ilk dakikalarında başlayan ve maçın sonuna kadar devam eden ayrıca maçın 70. dakikasından itibaren artan saha içi olayları ümit ediyorum ki maçın gözlemcisi ve denetçisi tarafından kaleme alınmış olsun. Video kayıt görüntüleri elimizde isteyen kişilere video kayıt görüntülerini de gönderebiliriz. Kilis Belediyespor Kulübü olarak hamaset yapmak gibi bir lüksümüz yok eden bulur mantığı ile bizler ligimize konsantre olmaya ve maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz" dedi.

Günay, Reyhanlıspor taraftarlarının sahaya inmesi futbolculara saldırmaya çalışması ve yine Reyhanlıspor teknik heyetinin ve sporcularının Kilis Belediyesporlu sporculara saldırmalarını hiç bir akıl ile izah edemediklerini sözlerini ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7