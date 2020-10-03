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Kilis Baro Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi

KİLİS BARO BAŞKANLIĞI’NA AVUKAT HAYRİ MUAMMER FAZLIAĞAOĞLU SEÇİLDİ.

KİLİS 03.10.2020, 16:37
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Kilis Baro Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi

Kilis Baro Başkanlığı’na Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi.

Kilis Barosu’nun 5. Olağan Genel Kurul toplantısında Mevcut Baro Başkanı Avukat Mehmet Taşçı ile Eski Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu aday oldu. Kilis Belediye Başkanı Avukat Mehmet Abdi Bulut’un divan başkanı olduğu seçimlerde, divan kurulu üyeliklerine Avukat Mehmet Yusuf Günal, Avukat Çağlar Kın, Avukat Sait Köseoğlu oy birliğiyle seçildi.

98 kişinin oy kullandığı seçimlerde, Mehmet Taşçı 47 oy, Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ise 50 oy aldı. 1 oyda geçersiz sayıldı. Kilis Baro Başkanlığına Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi. Fazlıağoğlu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, “Aziz Akgül, Baran Hidayet, Hakan Bilecen, Şeyma Gürses, Reşat Davran, Neşat Yıldırım, Şenay Özkeleş ile Emine Yalçın.”

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