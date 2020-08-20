İlçelerdeki korona denetimlerine Kaymakamlarda katıldı

Kilis’in Polateli, Elbeyli ile Musabeyli ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, vatandaş ve esnaflar uyarıldı.

Polateli Kaymakamı ve Musabeyli Kaymakamı Vekili Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda Covid-19 ile mücadele kapsamında ’’Sağlık İçin Hepimiz İçin’’ sloganıyla yapılan denetimlere katıldılar. İlçe Kaymakamları, vatandaşlar ve iş yerlerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konuları başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele tedbirleri konusunda uyarılarda bulunarak, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttılar.